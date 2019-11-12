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12.11.19 11:34

Медведев ждет от российских ученых ускорения развития генетических технологий

© РИА Новости. Екатерина Штукина
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Российские ученые должны ускорить развитие генетических технологий для промышленности и сельского хозяйства, а также защиты населения от биологических угроз, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

В ходе состоявшегося во вторник в Новосибирской области совещания на тему роли центров геномных исследований в развитии генетических технологий в РФ премьер напомнил, что Россия в ближайшие годы должна войти в пятерку лидеров по научным исследованиям и разработкам, для достижения этой цели создаются 16 научных центров, в том числе, три геномных.

Говоря о работе генетиков, Медведев отметил, что в настоящее время Россия выпускает вакцины, которые не имеют аналогов. Вместе с тем он признал: "Доля нашей страны на мировом рынке обращения генетических технологий по-прежнему мала, нам многое приходится импортировать". "Наша задача - ускорить развитие таких технологий, в том числе, и тех, которые будут применяться в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности и защитят от биологических угроз, будут использоваться для создания новых препаратов, естественно, это позволит избавиться от болезней и продлить жизнь", - сказал премьер.

Он сообщил, что в конце октября подписал распоряжение о выделении для геномных центров до 2024 года более 11 млрд рублей.

Премьер заявил, что от геномных центров ждут нестандартных подходов для достижения прорывных результатов. Кроме того, они будут участвовать в выполнении федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года.

"Одно из важнейших направлений этой программы - медицина и биологическая безопасность. Речь идет о создании препаратов для диагностики, профилактики, лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний и опасных вирусных инфекций таких как ВИЧ, корь, грипп и ряд других", - сказал Медведев.

Геномные центры также должны работать над выведением новых пород животных и растений, устойчивых к болезням и различным климатическим зонам.

"Особенно важно быстро выводить полученные технологии на рынок, чтобы они становились реальными продуктами", - добавил председатель правительства, отметив, что ряд фармкомпаний наладил весь цикл работ от разработки до производства, но во многих случаях этого еще не сделано.

В то же время, подчеркнул Медведев, зарубежные компании охотятся за российскими разработками.

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