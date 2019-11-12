Иркутские власти попросили у журналистов контакты оставшихся без помощи подтопленцев

12.11.19 11:36

© РИА Новости. Светлана Задера

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области обратились к журналистам ВГТРК с просьбой предоставить информацию об оставшихся без помощи пострадавших от наводнения местных жителях.

"Безусловно, при таких масштабах трагедии невозможно исключить моменты, когда до кого-то не дошла адресная помощь и меры поддержки. Но есть и десятки тысяч людей, которые благодарны за помощь", - говорится в запросе за подписью врио начальника пресс-службы правительства региона Павла Добродеева, копия которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Сибирь".

Запрос был сделан после выхода в эфир 10 ноября в "Вестях недели" Дмитрия Киселева сюжета "Без жилья и денег: иркутские чиновники рапортуют о том, что не сделали, и повышают себе зарплаты".

Добродеев попросил журналистов предоставить областному правительству контактные данные героев репортажа, чтобы точечно отработать их проблемы.

Глава пресс-службы также отметил, что ситуация с поддержкой пострадавших от наводнения находится на контроле правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.

"Для восстановления территории приняты беспрецедентные меры как на федеральном, так и региональном уровнях. Выполнен колоссальный объем работы. Сотни людей на протяжении пяти месяцев занимаются восстановлением пострадавших территорий. Мы в индивидуальном порядке решаем проблемы каждого пострадавшего", - подчеркнул Добродеев.

Он напомнил, что двумя волнами паводка затопило почти 11 тыс. домов, 49 участков дорог, разрушило 22 моста. В общей сложности от паводка пострадали более 45 тыс. человек.

По информации правительства региона, к настоящему времени единовременная материальная помощь в 10 тыс. рублей выплачена 46 тыс. 704 гражданам. Принято 6 тыс. 898 заявлений на оформление жилищных сертификатов. Выдано 6 тыс. 534 сертификата, оплачено - 3 тыс. 166 на сумму 9,28 млрд рублей. Ежедневно эти данные обновляются.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек. При этом 26 человек погибли. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах, пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.