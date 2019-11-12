Подросток обстрелял из пневматики детский сад в Нарьян-Маре

12.11.19 11:46

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Полицейские установили личность подростка, стрелявшего из пневматического пистолета в окно детского сада в Нарьян-Маре, сообщила пресс-служба регионального УМВД во вторник.

"11 ноября в 14:30 мск в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что неустановленное лицо повредило стеклопакет на третьем этаже детского сада "Кораблик", расположенного по улице Ленина", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, стрелявшим оказался 16-летний житель Нарьян-Мара. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщалось, 31 октября в Нарьян-Маре мужчина проник в детский сад "Сказка" и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).