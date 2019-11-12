Коммунальщики задолжали за энергоресурсы в сфере ЖКХ более 175 млрд рублей

12.11.19 11:49

© РИА Новости. Антон Денисов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Общая задолженность коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы составляет 176,5 млрд руб., заявил во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Большой проблемой остается задолженность коммунальных организаций на топливно-энергетические ресурсы, она составляет 176,5 млрд рублей. В свою очередь, она проистекает из долгов потребителей, которые достигли 1,3 трлн рублей", - сказал Мутко во вторник на совещании о ходе подготовки субъектов РФ к осенне-зимнему периоду.

Он добавил, что правительство принимает различные меры, направленные на снижение долга, в частности, это возможность заключения прямых договоров, возможность исключения недобросовестных посредников.

"Но в целом эта ситуация не меняется. Особенно это Северо-Кавказский федеральный округ. В ближайшее время на комиссии, которую будет проводить председатель правительства, мы рассмотрим вопрос о задолженности по ряду регионов, в том числе и по Дагестану", - подчеркнул вице-премьер.

Как отмечал глава Минстроя России Владимир Якушев, общая задолженность за ресурсы в России составляет 1,3 трлн рублей. Долги населения оцениваются в 800 млрд рублей, бюджетные организации задолжали 60 млрд рублей, промышленные и прочие потребители - 434 млрд рублей.