Более 40% жителей Тюменской области досрочно оплатили имущественные налоги

12.11.19 11:52

© РИА Новости. Нина Зотина

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Почти 44% жителей Тюменской области в текущем году оплатили имущественные налоги раньше установленного срока, который истекает 2 декабря, сообщила заместитель руководитель УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции во вторник в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени.

"В бюджет поступило более 1 млрд рублей. В текущем году население активнее оплачивает имущественные налоги, чем в прошлом году", - сказала Иванова.

При этом, по ее словам, сумма исчисленного налога в текущем году выросла по сравнению с прошлым годом на 37% - до 586 млн рублей. Так как в этом году расчет налога ведется от кадастровой стоимости, впервые был начислен налог по 111 тыс. объектам в новостройках, у которых ранее отсутствовала инвентаризационная стоимость, добавила замглавы налогового управления.

Наибольшая сумма налога на имущество, начисленная жителю Тюменской области, составила 8,5 млн рублей, по земельному налогу - 5,1 млн рублей, транспортному налогу - 708 тыс. рублей, сообщила Иванова.