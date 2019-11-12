В Тюмени госпитализирован 21 курсант ТВВИКУ после смерти их сокурсника от менингита

12.11.19 13:08

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) скончался в одной из больниц областного центра от менингококковой инфекции.

"Он поступил в больницу 8 ноября в крайне тяжелом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончался через несколько часов от менингита", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время 21 курсант ТВВИКУ для наблюдения медиков находятся в инфекционном отделении.

"Это профилактическая мера, у них разные диагнозы - ангина, ОРВИ", - сказал представитель пресс-службы.

Также стало известно, что после смерти курсанта военного училища в Тюмени проводится проверка.

"По факту смерти проводится проверка, в учебном заведении выполнены профилактические мероприятия", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Бригадой врачей инфекционистов проведено обследование всего личного состава учебного заведения. Военнослужащие, непосредственно контактировавшие с больным, с целью профилактики помещены в лазарет училища для медицинского обследования", - сказали в пресс-службе.

В штабе ЦВО сообщили, что 7 ноября в поликлинику Тюменского высшего военно-инженерного училища обратился один из курсантов с жалобой на плохое самочувствие, там ему назначили лечение. Утром следующего дня из-за ухудшения самочувствия военнослужащий был госпитализирован в областную клиническую больницу Тюмени, где ему был поставлен диагноз вирусный менингит.

"Медицинскими сотрудниками областной клинической больницы военнослужащему была оказана вся возможная помощь, несмотря на проводимые лечебные мероприятия, состояние больного прогрессивно ухудшалось. В результате тяжелого скоротечного протекания заболевания спасти военнослужащего не удалось", - сказали в пресс-службе округа.