Виноградари Севастополя в 2019г собрали почти 22 тыс тонн ягоды

12.11.19 11:59

© РИА Новости. Анна Анастасиади

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Виноградари Севастополя завершили сбор урожая, убрав более 21,7 тыс. тонн винограда - на 13,6% больше результата 2018 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства города.

"Валовой сбор винограда в Севастополе завершен с рекордным показателем за последние пять лет (. . .). Средняя урожайность винограда в агрохозяйствах Севастополя также заметно выросла и составила 52,62 центнера с гектара, что выше показателя 2018 года на 17,9%", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что ежегодного роста урожайности винограда удается достичь благодаря государственной поддержке, выделяемой на закладку и уход за многолетними насаждениями. По госпрограмме "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя" производителям компенсируют до 80% средств, направленных на закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, а также до 50% расходов на приобретение сельхозтехники и навесного оборудования.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя прогнозировали, что урожай винограда в 2019 году составит 20 тыс. тонн