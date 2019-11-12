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12.11.19 11:59
Виноградари Севастополя в 2019г собрали почти 22 тыс тонн ягоды
"Валовой сбор винограда в Севастополе завершен с рекордным показателем за последние пять лет (. . .). Средняя урожайность винограда в агрохозяйствах Севастополя также заметно выросла и составила 52,62 центнера с гектара, что выше показателя 2018 года на 17,9%", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что ежегодного роста урожайности винограда удается достичь благодаря государственной поддержке, выделяемой на закладку и уход за многолетними насаждениями. По госпрограмме "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя" производителям компенсируют до 80% средств, направленных на закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, а также до 50% расходов на приобретение сельхозтехники и навесного оборудования.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя прогнозировали, что урожай винограда в 2019 году составит 20 тыс. тонн
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