Комитет архитектуры ингушского Минстроя станет самостоятельной структурой

12.11.19 12:07

Фото с сайта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В Минстрое Ингушетии началась реорганизация, в рамках которой из его состава в самостоятельную структуру выводится комитет архитектуры и градостроительной деятельности, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" вице-премьер региона Тимур Фаттахов.

"Создание новой структуры связано с формированием системы контроля за качеством строительства объектов в республике - от выделения земельных участков до сдачи объекта в эксплуатацию", - сказал Фаттахов.

По его мнению, в системе надзора должен выстраиваться многоступенчатый порядок проверки, который позволит в срок вводить качественные объекты.

"Необходимо строго контролировать все этапы строительства, начиная со стадии выделения земельного участка. Очень много внимания будет уделяться качественному составлению проектно-сметной документации, так как недочеты на бумаге намного проще исправить. Гораздо сложнее, когда строительство объекта началось и вложены миллионы рублей", - считает вице-премьер.

Он сообщил, что строительные работы теперь будут начинаться только после одобрения проектной документации всеми заинтересованными сторонами.

Кроме того, зампред пояснил, что контроль будет осуществляться и в процессе строительных работ, и на этапе сдачи объекта в эксплуатацию. Также вице-премьер отметил необходимость тесного взаимодействия госорганов и муниципальных образований в период возведения объекта.

"Это совместная кропотливая работа органов государственной власти и местного самоуправления. При этом важно, чтобы все уровни контроля были взаимосвязаны между собой с самого начала строительных работ. Это позволит обеспечить соответствие возводимых объектов требованиям законодательной, нормативной и проектной документации, избежать каких-либо ошибок и некачественного исполнения обязательств", - отметил Фаттахов.

Курировать деятельность нового комитета будет лично премьер республики.

Ранее советник главы региона Исса Костоев заявлял, что при строительстве новых объектов в Ингушетии допущены нарушениями, некоторые возведены без проектно-сметной документации.

В результате больницы, образовательные и спортивные учреждения оказались не оборудованными должным образом. По мнению региональных властей, эти проблемы связаны с отсутствием отдельной структуры, занимающейся контролем за ходом строительства объектов.