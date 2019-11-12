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12.11.19 12:17

Более тысячи уголовных дел о нарушениях в сфере ОПК возбуждено за два года

© РИА Новости. Максим Богодвид
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура за два года выявила почти миллион нарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил начальник отдела ведомства по надзору за исполнением законодательства о гособоронзаказе Олег Александров.

"За последние два года вскрыто около 900 тысяч нарушений закона в сфере оборонно-промышленного комплекса. Внесено почти 20 тысяч представлений об устранении нарушений, возбуждено свыше тысячи уголовных дел", - сказал Александров во вторник, выступая на конференции "Закупки в оборонно-промышленном комплексе".

По его словам, за нарушения госконтрактов было привлечено к административной ответственности более 9 тысяч должностных лиц.

"Основной объём выявляемых нарушений приходится на процедуру проведения торгов, соблюдения конкурентных процедур", - отметил представитель прокуратуры.

По его данным, в результате действий Генпрокуратуры удалось возместить государству ущерб в размере свыше 12 млрд рублей.

Александров также сообщил о выявлении "многочисленных случаев картельных сговоров поставщиков продукции по гособоронзаказу".

"Неоднократно выявлялись случаи картельных сговоров при реализации непрофильных активов. Проверка одной из госкорпораций выявила факт продажи по заниженной стоимости 100% акций его дочернего общества, у которого на балансе находились объекты недвижимости в городе Москве", - заявил представитель надзорного ведомства. В результате вышеописанного случая цена активов снизилась в четыре раза, с почти 2 миллиардов до 450 миллионов рублей, отметил Александров.

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