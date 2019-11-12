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12.11.19 12:27
Озимые в Крыму взошли только на 15% площадей из-за засухи
"Всего мы засеяли озимыми 480 тыс. га, из них около 70 тыс. получились. Остальное пока в стадии покоя. Такое происходит раз в пять лет", - сказал он.
Как пояснил Рюмшин, исправить эту ситуацию могут только осадки.
"Если будет мягкая зима, то получим всходы в декабре-январе (. . .) Если не будет дождей до нового года, то это уже плохо", - уточнил вице-премьер.
При этом ограничение подачи питьевой воды пока не обсуждается, несмотря на снижение уровня заполнения водохранилищ. По словам Рюмшина, существующих запасов хватит до марта.
В Крыму установилась теплая для осени погода, температура превышает среднесуточную норму на 8-10 градусов, без осадков. 10 ноября был побит температурный рекорд - воздух прогрелся до 27,1 градуса.
Такая погода продержится на полуострове как минимум до следующей недели: крымские синоптики прогнозируют до 19-24 градусов днем.
Как сообщалось, хозяйства Крыма в 2017 году собрали 1,7 млн тонн зерна, что стало рекордом за последние 8 лет. Аграрии Крыма в 2018 году сократили сбор ранних зерновых в 1,9 раза к уровню 2017 года из-за засухи, намолотив 906 тыс. тонн при средней урожайности 16,5 ц/га.
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