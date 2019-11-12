Министр образования Крыма уходит в отставку

12.11.19 12:32

© РИА Новости. Алексей Дружинин

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Наталья Гончарова, которая занимала должность министра образования, науки и молодежи Крыма около семи лет, покинет этот пост, сообщила журналистам во вторник вице-премьер республики Елена Романовская.

"Что касается Натальи Георгиевны - это уже не секрет. Она приняла такое решение, у нее будет другая достойная работа", - сказала Романовская, которая курирует Минобрнауки Крыма.

Гончарова возглавила министерство образования Крыма в декабре 2012 года, этот пост она сохранила и после вхождения полуострова в состав РФ. До работы в органах власти республики она в течение 15 лет была учителем географии.

Правительство Крыма сложило свои полномочия 20 сентября, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики. Как заявлял руководитель региона Сергей Аксенов, новый состав будет сформирован до конца 2019 года, до этого чиновники работают в статусе "исполняющий обязанности".