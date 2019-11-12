Экс-гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа" будут судить за хищения в особо крупных размерах

12.11.19 12:38

© РИА Новости. Владимир Песня

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера этой организации Екатерины Пантелеевой, оно направлено в Мещанский суд Москвы, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Как сообщил Куренной в эфире официального видеосервиса Генпрокуратуры, Кочнев и Пантелеева обвиняются в "использовании лицом, которые выполняют управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки ее законным интересам; мошенничестве в сфере кредитования, которое совершено к тому же организованной группой в особо крупном размере, а также в незаконных валютных операциях".

"Расследованием установлено, что владелец авиакомпании Мурсекаев совместно с генеральным директором, финансовым директором и главным бухгалтером в период с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами", - рассказал Куренной.

Таким образом, по его словам, соучастники причинили авиакомпании ущерб на сумму 674,5 млн рублей, что привело организацию к банкротству.

Кроме того, добавил представитель Генпрокуратуры, в 2016 г. члены преступной группы похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов, и перевели их на счет в Люксембургском банке.

"Уголовное дело в отношении генерального директора "ВИМ-Авиа" и главного бухгалтера направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", - добавил Куренной.

Он напомнил, что владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев и ее финансовый директор скрылись от следствия и были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Как сообщалось, "ВИМ-Авиа" прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем. Арбитражный суд Татарстана в сентябре 2018 года признал перевозчика банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.