В Кремле не дали оценку идее вернуть жителям ДФО прежний пенсионный возраст

12.11.19 12:47

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле нет позиции по поводу предложения главы комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова вернуть прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - для жителей Дальневосточного федерального округа.

"Мы никак не оцениваем. Позиции на этот счет нет", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О предложении Харитонова во вторник сообщила газета "Известия". "Мы считаем, что ДФО - особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию", - приводит издание слова депутата.