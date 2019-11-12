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12.11.19 12:49
Песков: Путин не вмешивается в следствие по "делу Голунова"
На вопрос журналистов об отношении Владимира Путина к засекречиванию следствием этого резонансного дела и было ли это согласовано с ним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Для этого не требуется согласования президента. Президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры".
Он отметил при этом, что главу государства "информируют, безусловно".
На уточняющий вопрос, не вызвало ли у президента сомнений засекречивание "дела Голунова", Песков ответил: "Здесь я не берусь сказать, были ли какие-то информации направлены на этот счет".
Как сообщалось, следователь в суде заявил, что в настоящий момент все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был Голунов, находятся под грифом "секретно".
Между тем, 1 ноября представитель следствия говорил, что материалы засекречены частично.
Ранее адвокат Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении.
В жалобе он просит признать незаконными бездействие следствия и обязать устранить нарушения.
Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.
Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
Изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста.
После освобождения Голунова дело продолжало находиться в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генеральной прокуратуры.
Спустя почти пять месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.
В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.
Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.
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