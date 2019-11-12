Травников: все нацпроекты в Новосибирской области исполняются в срок

12.11.19 12:51

© РИА Новости. Владимир Сергеев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что жители Новосибирской области еще до конца года смогут увидеть результаты реализации нацпроектов. В том, что первые изменения в социальной сфере можно будет наблюдать уже в ближайшие месяцы заверил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей встречи.

"На сегодняшней день все планы нацпроектов на территории Новосибирской области исполняются в срок. Мы все контрольные точки нацпроектов выдерживаем, и, соответственно, первые результаты от реализации нацпроектов жители нашего региона почувствуют уже в этом году, в 2019", - сказал Травников. "Очень рассчитываю на то, что так и будет, что те социальные структуры, о которых Вы говорите, поликлиники, детские сады <...>, их вводы, запланированные на этот год, состоятся", - согласился Медведев, отметив, что жители региона этого очень ждут.

На встрече премьер-министр предложил своему собеседнику отступить от темы науки и попросил сконцентрировать свой доклад на том, что делается для достижения целей по национальным проектам. Глава региона заметил на это, что от темы в Новосибирске отклониться невозможно, даже, если речь идет о выполнении нацпроеков. Он пояснил, что молодых ученых беспокоят вопросы и проблемы, на решение которых как раз и направлен комплекс нацпроектов. Травников рассказал, что в первую очередь имеет в виду сферу образования и здравоохранения.

Он поблагодарил Медведева за выделение ресурсов из бюджета, которые выделяются для решения проблемы дефицита мест в детских садах и яслях. По его данным, в текущем году в регионе открываются 13 детских садов. Однако он признался, что в области сохраняется очередь из детей старше трех лет, которые до сих пор не обеспечены возможностью посещать дошкольные образовательные учреждения. По оценке Травникова, их количество около 2,5% детей. Он рассказал о планах ввести в эксплуатацию детских сад и школу в наукограде "Кольцово".

Травников уделил внимание и необходимости модернизации первичного звена здравоохранения. "В отношении здравоохранения в целом, конечно, очень востребованы направления реформы детской медицины, борьба с онкозаболеваниями, борьба с заболеваниями системы кровообращения. "В этом году поступит первая партия оборудования для наших онкологических диспансеров и онкоотделений наших клиник", - доложил глава региона, пожаловавшись, что в Новосибирске остро не хватает мощностей для первичного звена здравоохранения