|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.11.19 13:00
Аэропорт Перми за 10 месяцев увеличил пассажиропоток на 8,3%
При этом в октябре услугами воздушной гавани воспользовались почти 145 тыс. пассажиров (рост на 13,5%).
Объем перевозок на внутренних направлениях вырос на 9,2% - до 112,4 тыс. человек. Самыми популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Международными рейсами воспользовались 32,6 тыс. человек (рост на 31,2%). Чаще всего из Перми летали в Анталью, Ларнаку и Прагу.
В прошлом месяце совершено около 700 авиавылетов.
Пресс-служба отмечает, что в 2018 году аэропорт впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,5 млн человек. В этом году миллионного пассажира аэропорт встречал уже в августе.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket