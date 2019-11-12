Аэропорт Перми за 10 месяцев увеличил пассажиропоток на 8,3%

12.11.19 13:00

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) в январе-октябре 2019 года обслужил более 1,4 млн пассажиров, что на 8,3% превышает такой же показатель за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом в октябре услугами воздушной гавани воспользовались почти 145 тыс. пассажиров (рост на 13,5%).

Объем перевозок на внутренних направлениях вырос на 9,2% - до 112,4 тыс. человек. Самыми популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Международными рейсами воспользовались 32,6 тыс. человек (рост на 31,2%). Чаще всего из Перми летали в Анталью, Ларнаку и Прагу.

В прошлом месяце совершено около 700 авиавылетов.

Пресс-служба отмечает, что в 2018 году аэропорт впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,5 млн человек. В этом году миллионного пассажира аэропорт встречал уже в августе.