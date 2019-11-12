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12.11.19 13:24

Гринпис предлагает Минприроды запретить одноразовый пластик

© РИА Новости. Павел Лисицын
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Гринпис России направил обращение главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой ввести запрет на оборот товаров из одноразового пластика и усовершенствовать механизм расширенной ответственности производителя, сообщили в пресс-службе организации.

"Эксперты Гринпис в России создали план по решению проблемы пластикового загрязнения и отправили его министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину. Гринпис предлагает Минприроды ввести в стране запрет на оборот товаров из одноразового пластика, которые чаще всего загрязняют окружающую среду. В список вошли пакеты-майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуда (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы), ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет", - говорится в сообщении.

Вместо использования одноразовых товаров и упаковки экологи предлагают развивать системы повторного использования и пополнения.

Кроме того, Гринпис требует усовершенствовать механизм расширенной ответственности производителя и ввести 100% норматив утилизации на сигаретные фильтры, зажигалки, рыболовные сети и снасти и прочее. Предлагается также повысить ответственность производителей пластиковых бутылок, тары и упаковки продуктов питания, бытовой химии и косметики. "Это значит, что производителям и импортёрам нужно будет организовать 100% сбор и утилизацию своих товаров и упаковки либо платить повышенный экологический сбор. В качестве эффективной меры сбора пластиковой тары и упаковки Гринпис предлагает создание федеральной системы залоговой стоимости", - заявили экологи.

"Уже 127 стран законодательно регулируют оборот одноразового пластика. России пора присоединиться к их числу. Пластиковые изделия, которые невозможно выделить из потока отходов, эффективно переработать и вернуть в оборот, должны исчезнуть либо изменить дизайн. Чтобы остановить пластиковое загрязнение, нужно прекратить производство мусора и вкладывать силы в создание альтернативных систем доставки, многоразовой упаковки, оборотной тары", - считает эксперт российского отделения Гринпис Дмитрий Нестеров, слова которого приводит пресс-служба.

Экологи разместили на своем сайте петицию за запрет одноразового пластика в России.

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