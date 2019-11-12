Рособрнадзор: школьные экзамены отменить можно, но придется искать им замену

12.11.19 13:47

© РИА Новости. Асатур Есаянц

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Дискуссия об отмене школьных экзаменов возможна, но она упирается в проблему - как выявить проблемы у учеников, отказавшись от оценок и оценивания, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Можно, конечно, отменить экзамены. Но вопрос, что после этого произойдет", - сказал Кравцов на всероссийской встрече с родителями во вторник, отвечая на вопрос об инициативе главы Сбербанка Германа Грефа, предложившего ранее осенью отказаться от экзаменов.

По его словам, зарубежные эксперименты, предусматривающие отмену экзаменов, приводили к ухудшению качества образования в большинстве участвовавших в них школ. Ухудшения не происходило лишь там, оде педагоги могли как-то иначе оценивать прогресс в обучении своих подопечных.

Оценивание Кравцов сравнил с диагностированием в медицине: врач, например, измеряет температуру и давление пациенту, чтобы выявить проблему. "То же самое - экзамен. Это определенное измерение", - пояснил Кравцов.

"Давайте обсуждать. Мы здесь открыты к обсуждению. Главное, чтобы это не ухудшало ситуацию", - добавил глава Рособрнадзора.

В сентябре в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) на панельной сессии Сбербанка Герман Греф заявил, что ненавидит экзамены и выступает за то, чтобы их не было.

"Оценивание, конечно, необходимо. Но я вам честно скажу: одна из главных вещей, которые я вынес из своей школы, - я ненавижу процесс оценивания, экзамены. Это катастрофа (...) Одна из моих личных целей - убить экзамены", - сказал Греф.

Идею главы Сбербанка не поддержала глава Минпросвещения Ольга Васильева.