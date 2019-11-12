В арктической бригаде Северного флота будут служить ездовые собаки

12.11.19 14:14

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В составе арктической бригады Северного флота (СФ) появились ездовые собаки, с декабря разведчики начнут учиться управлять собачьими упряжками, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

"В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области сформирован питомник ездовых собак. В него были приняты на содержание щенки и несколько взрослых собак породы сибирский хаски", - сказал Серга.

"Отныне несколько ездовых собачьих упряжек будет на постоянной основе действовать в составе соединения наряду с караульными собаками", - заявил он.

Начальник пресс-службы флота отметил, что с началом нового учебного года (в декабре - ИФ) занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады.

В настоящее время собаки проходят курс подготовки для работы в упряжке, за ними ухаживает и дрессирует их опытный каюр, многократный призёр всероссийских состязаний по ездовому спорту, рядовая арктической бригады Надежда Тимонина.