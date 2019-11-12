Работы Карла Стимпсона, изображающие уральских музыкантов, покажут в Екатеринбурге

12.11.19 14:31

Фото со странички "Ельцин Центра" в соцсети

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Выставка работ британского поп-арт художника Карла Стимпсона откроется в екатеринбургском "Ельцин Центре".

"Если говорить об этой выставке то я бы сказал, что в основном она представлена портретами, пожалуй, только, наверное, пара пейзажей, все остальное - это портреты ", - сказал Стимпсон на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге во вторник.

Экспозиция будет состоять из 70 картин, на которых изображены музыканты. Работы по стилистике похожи на картинки из комиксов.

"Основной для моих картин служат фотографии. По сути это проекция, в которой я убираю все лишние элементы, и остаются только линии. И, в общем-то, делаю это, следуя традициям франко-бельгийских комиксов (...) И я стараюсь эти фотографии представить таким образом, как будто они картинки из комиксов", - пояснил Стимпсон.

Специально для выставки художник нарисовал уральских музыкантов и группы, которые также будут представлены на выставке. В их числе портрет Александра Пантыкина, группы Чайф, певицы Лизы Монеточки, которые изображены на екатеринбургских зданиях эпохи конструктивизма.

"Помимо портретов вы еще можете увидеть то, что связано с Екатеринбургом - это изображения зданий Екатеринбурга. Они особо были интересны для меня потому, что они представлены в таком достаточно брутальном конструктивистском стиле", - добавил художник.

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл выразил надежду на то, что художнику удастся встретиться с героями своих картин в Екатеринбурге.

"Мы надеемся, что у Карла будет возможность встретиться некоторыми людьми, которые изображены на его портретах. Ну и, конечно же, мы хотели бы еще предоставить ему возможность ознакомиться с теми зданиями эпохи конструктивизма, которые здесь в Екатеринбурге находятся", - отметил генконсул.