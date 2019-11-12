Саратовский завод задолжал работникам более 10 млн рублей зарплаты

12.11.19 14:34

Фото Александра Левчука

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту многомиллионных долгов по зарплате, накопившихся у одного из предприятий Саратова, сообщается на сайте СУ СКР по региону во вторник.

Дело заведено по ч. 1 и ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

По версии следствия, с июня по ноябрь 2019 года 453 сотрудникам АО "Нефтемаш-САПКОН" "не выплачивалась заработная плата как частично, так и полностью", говорится в сообщении.

Общий размер задолженности составил более 10 млн рублей. При этом, как выяснилось в ходе проверки, у предприятия была возможность погасить долги по зарплате.

АО "Нефтемаш-САПКОН" - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Саратовской области. Занимается проектированием, производством и поставкой технологического оборудования предприятиям топливно-энергетического комплекса, нефтехимии, чёрной и цветной металлургии, атомной промышленности и коммунального хозяйства.