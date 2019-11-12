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12.11.19 14:39
Добросовестным покупателям компенсируют ущерб от потери "криминального" жилья
"Соответствующие изменения в федеральный закон № 218 "О государственной регистрации недвижимости" вступят в силу с 1 января 2020 года", - сказала Бутакова на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакс-Сибирь".
В настоящее время добросовестные покупатели жилья (то есть те, кто не знал и не мог знать, что собственник отчуждал ему недвижимость, не имея на это права) могут рассчитывать на компенсацию ущерба в размере до 1 млн рублей.
"Сейчас законодатель не установил предела этой суммы. И предоставил приобретателю право самому выбрать, какой будет порядок расчета - либо реальная сумма ущерба, либо кадастровая стоимость жилого помещения, определенная на дату вступления в силу судебного решения об его истребовании", - пояснила заместитель начальника юридического отдела Кадастровой палаты региона Елена Полехина.
Также изменен порядок получения компенсации. Если сейчас гражданин, взыскивая по суду убытки за утрату жилья и не получив их в полном объеме, должен ждать прекращения исполнительного производства в случае смерти должника или ликвидации юридического лица, чтобы обратиться за компенсацией, то теперь сможет - через полгода после передачи судебного решения приставам.
"Теперь не нужно ждать необоснованно долго", - отметила Полехина.
Такой же порядок предусмотрен в тех случаях, когда суд взыскал у добросовестного приобретателя жилье в пользу государства до 1 января 2020 года. Здесь у покупателя будет три года для предъявления иска к государству о возмещении ущерба за утраченное жилье.
Кроме того, согласно изменениям законодательства, на компенсацию смогут претендовать только покупатели жилья с темной историей, продавцы лишаются такой возможности. Вместе с тем последние смогут, как и сейчас, вернуть свое жилье или взыскать убытки через суд.
Также из норм закона исключено требование о том, что на компенсацию имеют право граждане, лишившиеся единственного жилья.
Компенсация выплачивается единовременно.
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