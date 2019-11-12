Добросовестным покупателям компенсируют ущерб от потери "криминального" жилья

12.11.19 14:39

© РИА Новости. Илья Питалев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Жители России, которые приобрели квартиры или дома с криминальным прошлым и лишились их в судебном порядке, смогут компенсировать понесенные убытки полностью, сообщила заместитель директора Кадастровой палаты Иркутской области Евгения Бутакова.

"Соответствующие изменения в федеральный закон № 218 "О государственной регистрации недвижимости" вступят в силу с 1 января 2020 года", - сказала Бутакова на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакс-Сибирь".

В настоящее время добросовестные покупатели жилья (то есть те, кто не знал и не мог знать, что собственник отчуждал ему недвижимость, не имея на это права) могут рассчитывать на компенсацию ущерба в размере до 1 млн рублей.

"Сейчас законодатель не установил предела этой суммы. И предоставил приобретателю право самому выбрать, какой будет порядок расчета - либо реальная сумма ущерба, либо кадастровая стоимость жилого помещения, определенная на дату вступления в силу судебного решения об его истребовании", - пояснила заместитель начальника юридического отдела Кадастровой палаты региона Елена Полехина.

Также изменен порядок получения компенсации. Если сейчас гражданин, взыскивая по суду убытки за утрату жилья и не получив их в полном объеме, должен ждать прекращения исполнительного производства в случае смерти должника или ликвидации юридического лица, чтобы обратиться за компенсацией, то теперь сможет - через полгода после передачи судебного решения приставам.

"Теперь не нужно ждать необоснованно долго", - отметила Полехина.

Такой же порядок предусмотрен в тех случаях, когда суд взыскал у добросовестного приобретателя жилье в пользу государства до 1 января 2020 года. Здесь у покупателя будет три года для предъявления иска к государству о возмещении ущерба за утраченное жилье.

Кроме того, согласно изменениям законодательства, на компенсацию смогут претендовать только покупатели жилья с темной историей, продавцы лишаются такой возможности. Вместе с тем последние смогут, как и сейчас, вернуть свое жилье или взыскать убытки через суд.

Также из норм закона исключено требование о том, что на компенсацию имеют право граждане, лишившиеся единственного жилья.

Компенсация выплачивается единовременно.