Суд отказал в отводе прокурора на процессе по "делу "Седьмой студии"

12.11.19 14:41

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство защиты фигурантов так называемого дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, об отводе государственного обвинителя.

"Суд находит отвод государственному обвинителю Лаврову подлежащим отклонению", - огласила во вторник решение судья Олеся Менделеева.

Об отводе прокурора Олега Лаврова суд просила адвокат Ксения Карпинская, защищающая подсудимого Алексея Малобродского, после нескольких заседаний, в ходе которых гособвинитель представлял письменные материалы дела.

По мнению Карпинской, поддержанной подсудимыми и защитниками, тенденциозный порядок и способ представления доказательств прокурором свидетельствует о его заинтересованности в исходе процесса. "То, что он сейчас делает - это профанация, которая свидетельствует о том, что прокурор, который поддерживал обвинение и в предыдущем процессе, заинтересован в исходе дела и в том, чтобы по делу был постановлен обвинительный приговор", - сказала Карпинская суду.

Адвокат заявила ходатайство после того, как прокурор представил суду документ на немецком языке, связанный с покупкой Серебренниковым квартиры в Берлине, без отсутствующего в материалах дела его заверенного перевода.

"Странно все это слышать заново - без учета предыдущего процесса, где мы по поводу квартиры приносили справки и прикладывали их к делу. Прокурор оглашает все так, как будто этого ничего не было", - сказал по поводу ходатайства Серебренников.

Гособвинитель Лавров назвал доводы адвоката Карпинской голословными и попросил суд отказать в удовлетворении ее ходатайства.

Олег Лавров из столичной прокуратуры поддерживает обвинение в отношении Серебренникова и других фигурантов его дела с прошлой осени. Перед возвращением дела в прокуратуру к нему присоединился Михаил Резниченко из Генпрокуратуры.

Следствием фигурантам "дела "Седьмой студии" было вменено хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 гг. основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта популяризации и развития современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

В середине сентября 2019 года суд вернул дело генеральному прокурору из-за недостатков при составлении обвинительного заключения, однако впоследствии Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.