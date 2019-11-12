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12.11.19 14:41
Суд отказал в отводе прокурора на процессе по "делу "Седьмой студии"
"Суд находит отвод государственному обвинителю Лаврову подлежащим отклонению", - огласила во вторник решение судья Олеся Менделеева.
Об отводе прокурора Олега Лаврова суд просила адвокат Ксения Карпинская, защищающая подсудимого Алексея Малобродского, после нескольких заседаний, в ходе которых гособвинитель представлял письменные материалы дела.
По мнению Карпинской, поддержанной подсудимыми и защитниками, тенденциозный порядок и способ представления доказательств прокурором свидетельствует о его заинтересованности в исходе процесса. "То, что он сейчас делает - это профанация, которая свидетельствует о том, что прокурор, который поддерживал обвинение и в предыдущем процессе, заинтересован в исходе дела и в том, чтобы по делу был постановлен обвинительный приговор", - сказала Карпинская суду.
Адвокат заявила ходатайство после того, как прокурор представил суду документ на немецком языке, связанный с покупкой Серебренниковым квартиры в Берлине, без отсутствующего в материалах дела его заверенного перевода.
"Странно все это слышать заново - без учета предыдущего процесса, где мы по поводу квартиры приносили справки и прикладывали их к делу. Прокурор оглашает все так, как будто этого ничего не было", - сказал по поводу ходатайства Серебренников.
Гособвинитель Лавров назвал доводы адвоката Карпинской голословными и попросил суд отказать в удовлетворении ее ходатайства.
Олег Лавров из столичной прокуратуры поддерживает обвинение в отношении Серебренникова и других фигурантов его дела с прошлой осени. Перед возвращением дела в прокуратуру к нему присоединился Михаил Резниченко из Генпрокуратуры.
Следствием фигурантам "дела "Седьмой студии" было вменено хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 гг. основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта популяризации и развития современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.
В середине сентября 2019 года суд вернул дело генеральному прокурору из-за недостатков при составлении обвинительного заключения, однако впоследствии Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.
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