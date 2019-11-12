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Сезон навигации по рекам и каналам Петербурга завершится 15 ноября

© РИА Новости. Алексей Даничев
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Сезон навигации по рекам и каналам Петербурга завершится 15 ноября 2019 года, сообщил и.о. директора Агентства внешнего транспорта Петербурга Евгений Батраков журналистам во вторник в Петербурге.

По его словам, навигация текущего года характеризовалась снижением пассажиропотока. В частности, количество круизных речных пассажиров, прибывших в Петербург, сократилось на 11%, до 95 тыс. человек, количество пассажиров на экскурсионно-прогулочных маршрутах на реках и каналах города - на 15%, до примерно 1,7 млн человек.

Снижение пассажиропотока Батраков объяснил менее благоприятными, чем в 2018 году, погодными условиями, а также отсутствием событий, сравнимых по масштабу с чемпионатом мира по футболу, прошедшим в РФ в прошлом году.

Всего в навигацию 2019 года в городе работало 18 причалов, было совершено 25 тыс. более швартовок, серьезных происшествий не зафиксировано, добавил и.о. руководителя агентства.

Президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимир Родионов в свою очередь отметил, что по итогам навигации фиксируется рост популярности маршрутов hop-on hop-off (комбинированный маршрут на автобусах и судах - ИФ): в текущем году таким продуктов воспользовались 217 тыс. человек против 60 тыс. человек в прошлом.

Первый заместитель руководителя администрации Волго-Балтийского канала Аркадий Биргер сообщил, что грузопоток по водному маршруту в навигацию 2019 года составил 15,7 млн тонн, что аналогично показателю навигации прошлого года. Мосты на Неве для прохода грузовых судов будут разводиться до 30 ноября по заявкам, добавил он.

Начальник центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС Петербурга Александр Радько отметил, что в ведомстве обеспокоены ростом использования маломерных судов - весом до 200 кг и мощностью до 10 л.с. , - которые не требуют регистрации и прав на управление, в том числе различных лодок и каноэ, и при этом "снуют перед "Метеорами" и создают угрозу безопасности". "Скоро дойдем до того, что будут на ваннах с веслом рассекать по Неве (...). Даже "Аврору" пластиковую сделали. Это большая проблема, с которой мы будем бороться в навигацию 2020 года", - сказал он.

Начальник центра также добавил, что с 15 ноября 2019 года до 15 января 2020 года и с 7 марта до 15 апреля 2020 года в Петербурге будет запрещен выход на лед, соответствующее распоряжение губернатора ожидается в ближайшее время.

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