ФАС приостановила контракт на реконструкцию участка дороги Пермь- Екатеринбург за 3,6 млрд рублей

12.11.19 15:16

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) приостановила подписание контракта на реконструкцию участка дороги Пермь- Екатеринбург стоимостью 3,6 млрд рублей из-за поступившей жалобы на закупку, следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг".

ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" (входит в Росавтодор) в начале октября объявило электронный аукцион на реконструкцию 11 км участка федеральной автодороги Пермь- Екатеринбург (Р-242). Начальная (максимальная) цена контракта - 3 млрд 621,3 млн рублей.

Согласно документации, реконструкция участка трассы с 47 по 58 км (от села Кукуштан в направлении города Кунгур) должна проводиться в две очереди. Все работы должны завершиться до 20 октября 2022 года. Финансирование реконструкции осуществляется полностью за счет федерального бюджета.

На участие в конкурсе заявилась только одна компания - ООО "Строительно-производственная компания "Зеленый город" (Санкт-Петербург), в связи с чем аукцион признан несостоявшимся. При этом комиссия признала заявку "Зеленого города" соответствующей аукционной документации. С единственным участником аукциона, согласно действующему законодательству, должен быть подписан контракт.

Между тем на сайте госзакупок сообщается, что заключение контракта приостановлено по требованию ФАС России, которая получила жалобу на закупку от ООО "КС-Строй" (Барнаул).

Согласно материалам госзакупки, эта компания пожаловалась на действия ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" при проведении аукциона. В частности, "КС-Строй" полагает, что заказчик предоставил неполную проектно-сметную документацию, что лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение. Также структура Росавтодора не опубликовала проект организации строительства. Все это, по мнению заявителя, привело к неправомерному ограничению количества участников аукциона, а также повлияло на решение об участии в этой закупки.

Компания попросила антимонопольный орган приостановить закупку и провести ее внеплановую проверку, а также внести соответствующие изменения в аукционную документацию, продлить срок подачи заявок и привлечь к ответственности виновных лиц.

В настоящее время эта жалоба находится на рассмотрении в ФАС России.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "КС-Строй" занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем компании является Наталья Синкина.

"Зеленый Город" осуществляет деятельность по проектированию, строительству, комплексному благоустройству и озеленению территорий. Также фирма занимается строительством недвижимости и дорожной инфраструктуры. В уставном капитале компании 61% принадлежит Виталию Лукашову, еще 20,9% - бизнесмену Григорию Баевскому, оставшиеся 18,1% - ООО "Дорожно-строительная компания "Зеленый град".

Упрдор "Прикамье" в 2019 году два раза объявляло аукционы на реконструкцию этого участка с аналогичной ценой контракта, однако, в обоих случаях закупки признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от компаний.

Трасса Р-242 - скоростная автомобильная дорога общего пользования федерального значения, имеет четыре полосы для движения, ширина проезжей части - 15 метров. Дорога является частью европейского транспортного маршрута E-22 (Холихед, Великобритания - Ишим).

Ранее сообщалось, что Росавтодор в 2019-2020 годы намерен направить на развитие федеральных трасс Пермского края свыше 4,3 млрд рублей. Кроме того в период 2019-2024 годов в рамках плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры в Пермском крае Росавтодор намерен начать реконструкцию двух участков (км 47+400 - км 58+400 и км 58+400 - км 75+445) трассы Р-242 Пермь- Екатеринбург.

Общая протяженность автомобильных дорог Росавтодора в Пермском крае составляет 520,5 км, из которых на 1 января 2019 года 92% соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.

ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" обслуживает магистральные и прочие федеральные автомобильные дороги в Пермском крае, Кировской области, республиках Удмуртия и Коми, Ненецком автономном округе. Общая протяженность обслуживаемой управлением автодорог составляет 1 тыс. 921,663 км.