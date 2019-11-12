Жителям дагестанского села компенсируют имущество, потерянное в ходе КТО 5 лет назад

12.11.19 15:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выплатит компенсацию за уничтоженное во время контртеррористической операции имущество в дагестанском поселке Временный, но правозащитники продолжат добиваться компенсаций за разрушенные дома, сообщает правозащитный центр "Мемориал".

"Только что получили распоряжение Медведева от 9 ноября - правительство решило-таки выплатить компенсацию жителям поселка, чьи дома были разрушены в результате спецоперации в 2014 году. Речь идет о выплате компенсации за движимое имущество (грубо говоря, за посуду, одежду и проч.)", - сообщает пресс-служба "Мемориала" во вторник.

Правозащитники добивались компенсации в течение пяти лет.

"Нам еще предстоит побиться в судах за выплату компенсации за недвижимое имущество (то есть за сами дома). Там суммы будут другие", - отметили в пресс-службе.

Соответствующее распоряжение правительства также размещено на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, всего из бюджета будет выделено 58 млн 300 тыс. рублей. Из них 553 человека, чье движимое имущество было полностью разрушено, получат по 100 тыс. рублей. Еще 30 человек, чье движимое имущество было разрушено частично, получат по 50 тыс. рублей.

Режим КТО в Унцукульском районе Дагестана был введен был введен в середине августа 2014 года, 26 ноября того же года он был снят.

2 октября один боец махачкалинского ОМОНа был ранен в перестрелке с боевиками в поселке Временный. После этого, по данным "Мемориала" всех жителей выселили из поселка во время спецоперации. Когда они вернулись, то обнаружили, что в их домах не было полов, стен, потолков и окон, многие вещи пропали или пришли в негодность. Некоторые одноэтажные дома снесли. На время отселения жителям поселка не было предоставлено временное жилье, утверждают правозащитники.

"Мемориал" инициировал шесть судебных процессов, чтобы заставить власти Дагестана согласовать документы для выплаты компенсации. В 2019 году судебные заседания закончились победой жителей поселка.

26 февраля Верховный суд Дагестана признал, что Советский суд Махачкалы не должен был оказывать в иске жителям, которые жаловались на бездействие властей по выплате компенсации.

13 марта Унцукульский районный суд Дагестана признал, что бездействовала администрация района, которая не составила списки по недвижимому имуществу для получения компенсации.

31 марта Советский суд Махачкалы признал бездействие дагестанских властей по делу поселка Временный. Те не согласовывали документы, которые были необходимы жителям, чтобы требовать компенсации в Минфине по движимому имуществу.