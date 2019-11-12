Бречалов: должности заместителей главы администрации Удмуртии сократят

12.11.19 15:51

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Должности заместителей руководителя администрации и управления Удмуртии упразднят в рамках очередного этапа административной реформы, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Чтобы централизовать и повысить ответственность у нас будут сокращены заместители руководителей администраций и управления. Это была большая работа, она была при участии, в том числе, аналитического центра при правительстве РФ", - сказал он журналистам во вторник.

По словам Бречалов, реформа призвана сделать управление регионом эффективнее.

"Это уже вторая административная реформа, именно касающаяся администрации главы и правительства. Да, неизбежно сокращение, потому что мы увидели пересечение, задваивание функций. И не сильно эффективно работают некоторые наши подразделения", - пояснил глава Удмуртии.

Он привел в пример управление образования Ижевска, в котором работает более 400 бухгалтеров, при этом в регионе порядка 200 школ.

В то же время глава Удмуртии подчеркнул, что те, кто попадет под сокращение, будут трудоустроены.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии с января проходит второй этап административной реформы, в рамках которого под сокращение попадет часть сотрудников администрации главы и правительства. В ходе первого этапа реформы в 2018 году количество чиновников было сокращено на 15%, до лета 2019 года планировалось оптимизировать структуру еще на 15%.