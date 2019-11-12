Угонщиков "скорой помощи" задержали со стрельбой на нижегородской трассе

12.11.19 15:55

© РИА Новости. Нина Зотина

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Котовском районе Нижегородской области подозреваемых в угоне автомобиля "скорой помощи", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк во вторник.

Машина была похищена в рабочем поселке Большое Мурашкино. Спустя некоторое время полицейские заметили ее на одной из улиц города Кстово и потребовали, чтобы водитель остановил автомобиль, однако тот попытался скрыться, совершая при этом опасные маневры: выезжал на встречную полосу, ехал на "красный свет" и пытался столкнуть на обочину преследовавшую его полицейскую машину.

Во время погони на федеральной трассе М7 "Волга" сотрудники правоохранительных органов сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем выстрелили по колесам "скорой".

"Недалеко от деревни Подлесово машина с пробитыми колесами остановилась, двое мужчин выбежали из нее и попытались скрыться в лесу, однако были задержаны", - сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем). Кроме того, в отношении водителя составлены административные протоколы за неповиновение полицейским и отказа от медосвидетельствования.

В пресс-релизе не уточняется, зачем задержанные угнали карету "скорой помощи".

В свою очередь пресс-служба нижегородского управления Росгвардии сообщает, что задержанные водитель и пассажир ранее были судимы за аналогичное преступление.

Пресс-служба также добавила, что при попытке скрыться подельники чуть не сбили людей на пешеходном переходе.