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12.11.19 16:00
Калужская область и АНО "Цифровая экономика" будут сотрудничать в реализации нацпроекта
"Соглашение нацелено на реализацию лучших практик, которые выявлены в стране и на территории Калужской области. Мы для этого и проводим цифровую прокачку некоторых форматов. Берем несколько десятков решений, которые планируется реализовать в следующий год", - заявил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, комментирую подписание соглашения.
Он подчеркнул, что прокачки проводятся лишь в тех регионах, "которые показали готовность, у которых есть команда, которая может решить такую непростую задачу". В Калужской области все это есть, поэтому АНО "Цифровая экономика" видит "самые радужные перспективы применения цифровых технологий в регионе", завил Ковнир.
В рамках мероприятия состоялось также подписание шестистороннего соглашения калужского министерства цифрового развития с руководителями Калуги, Обнинска, Малоярославецкого, Жуковского и Боровского районов о реализации проекта "Цифровой мост Калужской области" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".
Министр цифрового развития региона Александр Архангельский назвал эти районы "самыми промышленно развитыми" и объяснил выбор муниципалитетов тем, что "в них есть все предпосылки (наличие инфраструктуры, кадрового потенциала, предприятий, сервисов и услуг) для успешного старта пилотных проектов".
"Мы понимаем, что надо отрабатывать сразу и на столицы, и на районы вокруг - это межмуниципальные связи. В этих местах есть все предпосылки для успешного старта пилотных проектов. На следующем этапе мы будем разворачивать их на всю область", - сказал Архангельский.
Концепцию он свел к идентификации и решению конкретных проблем. По его словам, подписанное соглашение позволит "максимально решить вопросы, стоящие перед областью".
"Все изменения более активно происходят в городах. Год назад мы заключили соглашение "Цифровой мост" с Обнинском. Сегодня появилась перспектива расширения этого проекта на соседние районы, создания такой цифровой агломерации", - отметил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.
По его словам, для внедрения цифровых технологий на таком уровне может возникнуть много юридических нюансов. Проект "Цифровой мост" позволит снять барьеры на уровне информационных систем в координации транспортной инфраструктуры, работы скорой медицинской помощи и т.д.
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