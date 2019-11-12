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12.11.19 16:28

"Русские витязи" получили четыре новейших истребителя Су-35С

© РИА Новости. Илья Питалев
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Четыре новейших истребителя Су-35С, поступившие на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье, сообщает во вторник Минобороны России.

"Инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, в ходе которого были проверены качество сборки и работа всех систем и механизмов на земле. В завершение приемки партии самолетов Су-35С летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиационной техники, после чего выполнил доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что летчики авиагруппы "Русские витязи" прошли переучивание на Су-35С на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

После поставки новых самолетов Су-35С экипажи "Русских витязей" продолжат эксплуатировать все типы авиационной техники, стоящей на вооружении эскадрильи, добавили в военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что в 2016 году на вооружение авиагруппы поступили истребители Су-30СМ.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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