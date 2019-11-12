Более 30 км автодорог отремонтировано в Тамбовской области в 2019 году

12.11.19 16:42

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В Тамбовской области закончен запланированный на 2019 год ремонт 32,4 км автодорог, из них 16,6 км - автодороги регионального значения и 15,8 км - автодороги областного центра, сообщает пресс-служба администрации региона.

Работы прошли в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и включали фрезерование дорожного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев, замену бортового камня, ремонт технических и пешеходных тротуаров, нанесение горизонтальной разметки.

Чтобы повысить безопасность участников движения, дорожники установили новые знаки, пять светофоров, пешеходные ограждения, а также нанесли разметку из прочного термопластика. Для того, чтобы дороги прослужили как можно дольше, верхний слой выполнен из асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации, сказано в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рассчитан до 2024 года. Общее финансирование регионального проекта в Тамбовской области составит почти 3,8 млрд рублей, из которых 500 млн рублей - областные средства. В результате будет приведено в порядок 138,4 км дорог регионального значения и 83,5 км автодорог местного значения.

В 2019 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта затратили 613 млн рублей из федерального бюджета, 59 млн рублей - из областного бюджета и почти 5 млн рублей - из местных бюджетов.