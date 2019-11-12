Пассажиропоток "Шереметьево" в октябре вырос почти на 6%

12.11.19 16:48

© РИА Новости. Евгений Одиноков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток "Шереметьево" в октябре 2019 года вырос на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 4,3 млн человек, включая детей до 2 лет, сообщила пресс-служба аэропорта.

На международных воздушных линиях перевозки увеличились на 7%, до 2,4 млн пассажиров, на внутренних - на 3,8%, до 1,9 млн человек. Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) выросло на 2,5% до 33,098 тыс.

По итогам января-октября пассажиропоток "Шереметьево" вырос на 9,2%, до 42,8 млн человек. На международных линиях обслужено 22,9 млн человек (+9,2%), на внутренних - 19,9 млн человек (+14,2%). Основной объем пассажиропотока в этот период обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind, "Россия", Pegas Fly, Royal Flight и Air France. Количество ВПО выросло на 10,8%, до 325,890 тыс.

Другие аэропорты Московского авиаузла - "Внуково" и "Домодедово" - пока не отчитывались о пассажиропотоке за прошлый месяц.