В Ленобласти введут мораторий на размещение промышленных объектов I и II классов опасности

12.11.19 17:29

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Ленинградской области введут мораторий на размещение на территории региона промышленных объектов высокой и чрезвычайно высокой опасности, сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"Мы готовы объявить мораторий на размещение в ближайшие 2-3 года на территории Ленинградской области промышленных объектов I-II класса опасности. Мы не просто вводим этот запрет, в 2020 году мы объявим конкурс на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду Ленинградской области действующих на территории региона предприятий", - сказал Дрозденко.

По его словам, в регионе много предприятий химической промышленности, энергетики, логистики, портовых комплексов, и важно понимать, насколько они влияют на природу региона. "Наша задача - не только развивать экономику, но и сохранять для будущих поколений нашу уникальную природу, наш уникальный потенциал", - отметил глава региона.

Дрозденко подчеркнул, что область достигла высокого уровня доходной части бюджета - 175 млрд рублей - и может думать не только о наполнении бюджета, но и о задачах по сохранению окружающей нас среды.

"Кроме того, сегодня в инвестиционном портфеле региона проектов на 1,5 трлн рублей, которые будут реализовываться в ближайшие годы, и мы можем позволить наложить мораторий, чтобы остановиться и оценить влияние экономики на природу", - подчеркнул Дрозденко.