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13.11.19 06:14

Карантин введен одном из сел Приамурья из-за заражения бешенством домашнего скота

© РИА Новости. Владимир Смирнов
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Вирус бешенства выявлен у домашнего скота в селе Кузьмичи Амурской области, в населенном пункте введен карантин, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"В пробах, отобранных у крупного рогатого скота, содержащегося в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе, выделен антиген вируса бешенства. Постановлением губернатора Амурской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории села Кузьмичи", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала года в Приамурье фиксировались вспышки бешенства среди диких животных. В середине марта в Михайловском районе зараженный волк напал на четверых жителей села Нижняя Ильиновка. Сторож зернового двора, который также пострадал от хищника, смог повалить волка на землю, ему на помощь пришел односельчанин, который убил животное подручными средствами.

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