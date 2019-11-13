Модернизированный корабль Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выведен из сухого дока

13.11.19 07:09

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Проходящий модернизацию корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" выведен из сухого дока АО "Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и поставлен к достроечному пирсу предприятия, сообщила пресс-служба флота.

"Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия", - говорится в сообщении.

Также в период докования проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и завершены фундаменты под принципиально новое оборудование. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений.

Параллельно с доковым ремонтом продолжался средний ремонт фрегата. В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля.

После выхода из сухого дока корабль продолжают готовить к выходу в море для прохождения первых испытаний главной энергетической установки.