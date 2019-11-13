Красноярскому Минлесхозу расширили полномочия, он займется вопросами обработки древесины

13.11.19 07:34

© РИА Новости. Александр Кондратюк

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Красноярского края одобрило наделение регионального министерства лесного хозяйства полномочиями в сфере лесной промышленности. Соответствующие поправки в Положение о министерстве были приняты сегодня на заседании правительства.

Отмечается, что новые полномочия министерства будут касаться сфер обработки древесины и производства изделий из дерева (за исключением мебели). Ранее этими вопросами заведовало министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

"Постановление дополняет положение о министерстве отдельными полномочиями в сфере промышленной политики, направленными на мониторинг состояния развития лесной отрасли, выработку механизмов и предложений по стимулированию ЛПК, (...) управление и работу по переработке и утилизации отходов лесопиления. Мы убеждены, что наделение такими полномочиями обеспечит повышение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие региона" - отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов в ходе заседания.

Красноярский край - один из лидирующих субъектов РФ по заготовке древесины. По данным Сибирского таможенного управления, в 2018 году суммарная стоимость экспортируемых лесоматериалов из Красноярского края составила$721 млн.