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13.11.19 07:34
Красноярскому Минлесхозу расширили полномочия, он займется вопросами обработки древесины
Отмечается, что новые полномочия министерства будут касаться сфер обработки древесины и производства изделий из дерева (за исключением мебели). Ранее этими вопросами заведовало министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.
"Постановление дополняет положение о министерстве отдельными полномочиями в сфере промышленной политики, направленными на мониторинг состояния развития лесной отрасли, выработку механизмов и предложений по стимулированию ЛПК, (...) управление и работу по переработке и утилизации отходов лесопиления. Мы убеждены, что наделение такими полномочиями обеспечит повышение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие региона" - отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов в ходе заседания.
Красноярский край - один из лидирующих субъектов РФ по заготовке древесины. По данным Сибирского таможенного управления, в 2018 году суммарная стоимость экспортируемых лесоматериалов из Красноярского края составила$721 млн.
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