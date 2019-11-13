Дожди со снегом принесет циклон, подходящий к Сахалину

13.11.19 08:21

© РИА Новости. Нина Зотина

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область в ночь на четверг окажется под влиянием очередного циклона, который принесет сильные дожди со снегом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

"14 ноября на территории Охинского, Ногликского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Поронайского и Тымовского районов прогнозируются и сильные осадки (15-29 мм), усиление ветра до 21-26 м/с. Ожидается налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

В ночь на 14 ноября на территории Холмского, Невельского, Углегорского и Томаринского районов ожидается сильный дождь (15-29 мм), днём - усиление ветра до 20-25 м/с. Усиление ветра до 27 м/с прогнозируется 14 ноября на территории Южно-Курильского и Курильского районов.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС, сообщает пресс-служба.

Спасатели просят население этих районов не покидать населенные пункты до улучшения погоды.