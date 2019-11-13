Более 74 тыс. тонн тихоокеанских лососей добыла Сахалинская область в этом году

13.11.19 08:27

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Рыбаки Сахалинской области в ходе лососевой путины этого года выловили почти 74,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" исполняющий обязанности руководителя областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

"На конец октября 2019 года Сахалинской областью добыто 74,27 тыс. тонн тихоокеанских лососей: 28,2 тыс. тонн - горбуши; 44,3 тыс. тонн - кеты; 1,35 тыс. тонн - нерки и около 450 тонн - кижуча. Для сравнения: за весь период лососевой путины в 2018 году общий объем вылова лососевых составил около 125 тыс. тонн", - рассказал он.

По его словам, не оправдался прогноз отраслевой науки для региона по уловам горбуши.

В соответствие со стратегией промысла тихоокеанских лососей, принятой на Дальневосточном научно-промысловом совете 16 мая текущего года для Сахалинской области, промысел горбуши в заливе Анива и в акватории юго-западного побережья Сахалина не осуществлялся.

Всего в промысле тихоокеанских лососей участвовало 160 рыбодобывающих предприятий.

"Снижение подходов горбуши, по данным рыбохозяйственной науки, является цикличным, и не один раз происходило в течение прошлого века", - отметил Радченко.

Ранее сообщалось, в этом году общий рекомендованный объём добычи тихоокеанских лососей для Сахалинской области составлял почти 83,6 тыс. тонн: 41,1 тыс. тонн горбуши, более 40 тыс. тонн кеты, более 1,3 тыс. тонн нерки, 500 тонн кижуча.

Интервью с исполняющим обязанности руководителя областного агентства по рыболовству можно прочитать на сайте "Интерфакса".