Шанхайский национальный оркестр выступит в Петербургской капелле

13.11.19 08:43

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - В Государственной академической капелле в среду состоится концерт Шанхайского национального оркестра, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Вместе с ним выступит струнная группа Андреевского оркестра. На одной сцене будут звучать русские и китайские национальные инструменты. Этот уникальный концерт войдет в программу мероприятий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Шанхайский национальный оркестр, с которым предстоит познакомиться петербургским слушателям, был основан в 1952 году и стал первым крупным профессиональным коллективом национальных инструментов в Китае. Коллектив популярен у себя на родине, ведет активную концертную деятельность и направляет все свои усилия на популяризацию национальной музыки.

"Шанхайский оркестр не только исполняет старинную музыку. Коллектив сотрудничает с современными композиторами, которые специально для него создают новые произведения, сочетающие традиционный стиль и современные тенденции, переосмысливают древнее наследие и актуальные проблемы современной жизни. Оркестр много экспериментирует с жанрами и стилями, создает необычные программы и аранжировки", - говорится в сообщении.

Российские гастроли Шанхайского национального оркестра приурочены к 70-летнему юбилею образования Китайской Народной Республики и российско-китайских дипломатических отношений.

На сцене Академической капеллы оркестр исполнит два крупных современных музыкальных произведения, прозвучат "Новая восточная сюита", объединяющая композиции шести различных авторов, и симфония "Ода миру" знаменитого композитора и общественного деятеля Чжао Цзипина, чье творчество в Китае считают современной классикой. В исполнении "Оды миру" примет участие группа солистов Андреевского оркестра.