Озерная рыба стала причиной вспышки "гаффской болезни" в тюменской деревне

13.11.19 09:01

© РИА Новости. Валерий Титиевский

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты установили причину вспышки редкого заболевания в тюменской деревне Ачиры, сообщает в среду региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

"Источником "гаффской болезни" стала рыба из озера Андреевского, расположенного возле деревни Ачиры", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что с 25 октября новых случаев заболевания в регионе не выявлено, в больнице в Тюмени на сегодняшний день находятся два человека.

Ранее сообщалось, что в конце октября на вертолетах в больницу областного центра с признаками редкой "гаффской болезни" были доставлены десять жителей деревни Ачиры. У восьми из них диагноз подтвердился.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование в связи с заболеванием. Вылов рыбы из озера Андреевское, которой могли отравиться заболевшие, запрещен.

Кроме того, в регионе был введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия ("гаффская болезнь") - острое заболевание, его патогенез недостаточно хорошо изучен. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт, развитие болезни происходит с преобладанием поражения мышц и нервной системы (параличи, отек мозга). В тяжелой форме заболевание вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов.

Ачиры - деревня, расположенная в труднодоступной части Тобольского района, добраться до нее можно только на вертолете или по зимнику.