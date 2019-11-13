Магаданские депутаты предложили награждать знаком "Материнская слава" семьи с четырьмя детьми

13.11.19 09:50

© РИА Новости. Владимир Песня

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Комитет по социальной политике Магаданской областной думы выступил с предложением награждать почетным знаком "Материнская слава" семьи, где воспитываются четверо детей. Сейчас на получение этого знака могут претендовать семьи, у которых пятеро и более детей, сообщает пресс-служба думы.

Как пояснил министр труда и социальной политики области Сергей Кучеренко, в регионе проживает 1 тыс. 344 многодетные семьи. Основная их доля - 79,5% - приходится на семьи с тремя детьми.

По информации пресс-службы, почетный знак "Материнская слава" учрежден в 2008 году. За это время его получили 23 многодетные матери, достойно воспитавшие пятерых и более детей. Сейчас на рассмотрении еще две кандидатуры. При этом семей с пятью детьми в регионе лишь 6,4%.

В свою очередь, председатель комитета по социальной политике Андрей Зыков отметил, что "для Севера и четыре ребенка - уже подвиг". Таких семей в Магаданской области проживает более 180.

Требования к кандидатам на награждение остаются прежние: проживание семьи на территории Магаданской области не менее 10 лет, достижение четвертым ребенком восьмилетнего возраста, добросовестное отношение матери к осуществлению родительских прав и исполнению родительских обязанностей. Парламентарии поддержали законопроект и рекомендовали включить в повестку очередного заседания заксобрания.