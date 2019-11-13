Режим повышенной готовности объявлен на трассах ХМАО из-за сильных морозов

13.11.19 09:57

© РИА Новости. Алексей Фурман

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Режим повышенной готовности введен на трассах Ханты-Мансийского автономного округа из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба Уралуправтодора в среду.

В ближайшие три дня в регионе, где уже установились 20-градусные морозы, прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 27 градусов днем, ночью и утром - до 32 градусов мороза.

В связи с этим дорожники совместно с сотрудниками МЧС и ГИБДД ведут круглосуточное патрулирование федеральных трасс для помощи водителям.

"При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место. Также созданы рабочие группы для оперативного реагирования в случае ЧС", - говорится в сообщении.

Уралуправтодор рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния в сильные морозы.