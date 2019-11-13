Пропускной режим усилили в школах и детсадах НАО после убийства ребенка

13.11.19 10:13

© РИА Новости. Егор Алеев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - В образовательных организациях Ненецкого автономного округа (НАО) дополнительно усилен пропускной режим, сообщает пресс-служба администрации округа.

"Теперь взрослые, в том числе родители посещающих школу и детские сады детей, не могут пройти в образовательное учреждение без специального пропуска", - говорится в сообщении.

Кроме того, прорабатывается вопрос по внедрению пропускной системы с помощью электронных чипов. Предполагается, что каждый родитель получит карточку, которая позволит родителю попасть только в свою группу детсада и только в определенное время.

По информации пресс-службы, также официально вступило в силу распоряжение департамента образования, культуры и спорта НАО, которое позволяет родителям пройти в здание школы только по предварительной записи. Теперь сопровождающие не могут пройти дальше поста охраны. Каждый учитель имеет постоянный пропуск. В случае классных собраний учитель заранее составляет список, сдает охране, которая потом сверяет его с документами.

Как сообщалось, 31 октября в Нарьян-Маре мужчина проник в детский сад "Сказка" и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).