Ульяновский музей победил в федеральном конкурсе выставочных проектов к 75-летию Победы

13.11.19 11:01

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Экспозиция Новоспасского краеведческого музея Ульяновской области заняла первое место во всероссийском конкурсе выставочных проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Новоспасский краеведческий музей создал лучшую в России экспозицию "Салют! Победа". Выставка уже открылась, и будет работать до 9 мая 2020 года", - сообщила пресс-служба облправительства в среду.

Конкурс проводился Российским военно-историческим обществом при участии Центрального музея Великой Отечественной войны.

Руководитель Новоспасского краеведческого музея Надежда Анохина рассказала агентству "Интерфакс-Поволжье", что выставка включает около 500 фотографий и документов о жителях района, которые сражались на фронте.

"В экспозиции представлены, в частности, письма с фронта, фотографии солдат, Книга памяти и Книга победы, а также снимки тружеников тыла и "детей войны", - сказала собеседница агентства, отметив, что материалы для выставки предоставляли родственники фронтовиков.

По информации Анохиной, из Новоспасского района на войну ушли 6,5 тыс. человек, из них 3232 солдата погибли, а 1,5 тыс. пропали без вести. В самом же поселке Новоспасское в 1941 году находился военный госпиталь.

Между тем, директор Ульяновского областного краеведческого музея Юлия Володина отметила, что победа в конкурсе дает районному музею возможность участвовать в международном проекте "Территория Победы", который направлен на создание единого информационного пространства по военной истории ХX века.

Награждение победителей состоится в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября.