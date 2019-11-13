Более 3 тысяч жилых домов в России признали проблемными

13.11.19 11:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Более трех тысяч жилых домов в России признаны проблемными, пострадавшими по ним признаны около 300 тысяч семей, сообщил в среду заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

"По данным Единого реестра на сегодня проблемными являются порядка 3,2 тысяч домов в 75 субъектах. Не достроено 17 млн кв.м жилья. По нашим оценкам, это порядка 280-300 тысяч семей, это колоссальная цифра", - сказал Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он добавил, что конкурсное производство уже открыто по застройщикам, которые не достроили 2,2 тыс. домов на 12 млн кв.м жилья.

Единый реестр проблемных объектов заработал в России с июля текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий защиту прав участников долевого строительства жилья. В частности, документ предусматривает создание в единой информационной системе жилищного строительства реестра проблемных объектов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, дома возводятся за счет банковского проектного финансирования.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.