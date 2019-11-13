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13.11.19 11:18
Минфин: нацпроекты с 2020г начнут подстегивать рост экономики
На конференции рейтингового агентства S&P 27,6% участников интерактивного опроса назвали задержку реализации нацпроектов ключевым риском для российской экономики.
"Да, в этом году некоторое замедление (экономического роста - ИФ), оно, скорее, связано с внутренними факторами: тот риск, который тоже аудитория подчеркнула, по поводу задержки реализации нацпроектов", - сказал Колычев, комментируя итоги опроса.
"Надо просто разделить этот год и последующие годы. В этом году мы понимали, то есть это был не риск, а, скорее, базовый прогноз, и правительство еще к осени прошлого года в своем макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами налогово-бюджетного маневра. То есть налоги (увеличение ставки НДС - ИФ) повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться. В этом была логика замедления экономического роста, который в официальном прогнозе правительства в прошлом году был представлен. Более или менее мы сейчас по этой траектории и идем", - отметил замминистра.
"Мы, скорее всего, в плане реализации нацпроектов выйдем на ту траекторию, которую изначально закладывали в макропрогнозе, то есть со следующего года отрицательный какой-то эффект здесь мы вряд ли увидим. Начиная с 2021-2022 года будем все больше видеть такой накопленный положительный эффект (для экономики - ИФ)", - сказал Колычев.
Как сообщал ранее Минфин, федеральный бюджет РФ в январе-сентябре исполнен с профицитом почти 3 трлн рублей, или 3,8% ВВП.
К внешним рискам, по мнению Колычева, российская экономика адаптировалась - как с точки зрения макроэкономической политики, так и с точки зрения издержек корпоративного сектора.
"В плане внешних рисков, я думаю, что та политика, которую мы выстроили за последние несколько лет, в принципе она и в таком полуавтоматическом режиме может сработать. Я имею в виду гибкое курсообразование, инфляционное таргетирование, бюджетное правило", - считает замминистра.
"В принципе, мне кажется, что наша экономика, корпоративный сектор, они сейчас намного более готовы к любым внешним рискам. Это видно и по прибыльности компаний, по их положению на кривых издержек. В принципе, они, скорее всего, будут самыми последними, на кого повлияют глобальные перипетии, самыми последними с точки зрения необходимости адаптации своих операционных моделей", - полагает Колычев.
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