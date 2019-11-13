Винзавод "Массандра" может запретить одноименному торговому дому использовать это название

13.11.19 11:33

© РИА Новости. Константин Михальчевский

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) во вторник, 12 ноября, отменил решения нижестоящих инстанций, которые отклонили требование ГУП "Производственно-аграрное объединение (ПАО) "Массандра" запретить ООО "Торговый дом "Массандра" использование названия "Массандра" и взыскать 5 млн рублей компенсации.

Как говорится в информации на сайте суда, дело отправлено на новое рассмотрение.

ПАО "Массандра" обосновывало свои требования тем, что словесное обозначение "Массандра" в фирменном наименовании торгового дома сходно до степени смешения с товарными знаками "Массандра" (№270653 и общеизвестным товарным знаком №181), зарегистрированными на винзавод в сфере выращивания винограда, производства вина из винограда и торговле алкоголем.

Но суды двух инстанций пришли к выводу, что словесное обозначение "Массандра", используемое как часть фирменного наименования ООО "ТД "Массандра", отношения к производству вина из винограда не имеет, а, следовательно, потребители не могут быть введены в заблуждение.

ООО "ТД "Массандра" зарегистрировано 25 апреля 2014 года, принадлежит, согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс Геннадию Бойко, сыну Николая Бойко, который возглавлял ПАО "Массандра" с 1987 года по февраль 2015 года. В первый год работы выручка компании составила 456 млн рублей, чистая прибыль - 6,95 млн рублей. Затем финансовые показатели резко ухудшились, а в 2018 году при выручке 2,39 млн рублей зафиксирован чистый убыток в 2,3 млн рублей.

ПАО "Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит в среднем около 10 млн бутылок вина в год. В 2018 году выпустило 15 млн бутылок, в 2019 году прогнозирует выпуск 18 млн бутылок. Находится в республиканской собственности.