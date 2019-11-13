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13.11.19 11:40
Чибис: грузопоток Мурманской области к 2035г достигнет 65 млн тонн
"Мы реализуем очень мощные строительные проекты по созданию Мурманского транспортного узла (МТУ), этот проект, по сути, - строительство новых портовых мощностей. Первый терминал уже строится - порт Лавна, который обеспечит дополнительную перевалку угля.
Мы договорились и нас поддержало правительство РФ, что мы по сути радикально увеличиваем масштаб этого проекта (МТУ - ИФ), и к 2035 году должны выйти на перевалку 65 млн тонн груза только на территории Мурманской области", - рассказал Чибис.
Он отметил, что в свете реализации арктических шельфовых проектов главная задача Мурманской области - максимально использовать логистический потенциал региона, чтобы "обеспечить развитие и строительство, создание очень качественной, высокотехнологичной базы" для данных проектов.
В июне текущего года по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры в Мурманской области под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова Андрей Чибис предложил зафиксировать в документах, что объем перевалки в порту Лавна в 18 млн тонн в год должен быть достигнут не позднее I квартала 2022 года.
Как сообщалось, в мае текущего года стратегические инвесторы проекта по строительству угольного терминала Лавнаоформили доли участия в проектной компании ООО "Морской торговый порт Лавна" (МТПЛ). Так, АО "Компания "БизнесГлобус" Андрея Бокарева и АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (совладелец ООО "Морской порт "Суходол") получили по 30% в МТПЛ. У холдинга АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева и Владимира Гридина 25%. Еще 10% у АО "РЖД-инфраструктурные проекты" и 5% у ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).
Гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин отмечал, что бюджет порта Лавна составит более 30 млрд рублей.
В апреле ГТЛК подписала с пулом инвесторов акционерное соглашение и договоры купли-продажи долей в МТПЛ. Концессионное соглашение по Лавне Росморречфлот подписал с ГТЛК в ноябре 2018 года. Концессионер должен построить угольный терминал мощностью 18 млн тонн, а концедент - обеспечить транспортную доступность и завершить строительство первого этапа железнодорожной инфраструктуры. Окупаемость проекта будет гарантирована заключением с грузоотправителями контрактов по схеме take-or-pay, отмечала ранее ГТЛК. Инвестор в концессионном соглашении указан не был.
Строительство угольного терминала Лавна стартовало в марте 2018 года. Первую очередь терминала мощностью 9 млн тонн планируется запустить в декабре 2019 года, вторую - в декабре 2021 года. Рассматривается возможность строительства к 2023 году третьей очереди мощностью также 9 млн тонн и терминала по перевалке минеральных удобрений мощностью 6 млн тонн в год.
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