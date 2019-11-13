Отделение химиотерапии открыли в Ярославской областной онкологической больнице

13.11.19 12:01

© РИА Новости. Павел Львов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Новое отделение химиотерапии на 30 коек заработало в областной клинической онкологической больнице в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

Ежегодно в нем смогут проходить лечение свыше двух тысяч пациентов.

"Организация работы отделения химиотерапии позволила высвободить койки в хирургических отделениях для людей, которым необходимы операции. Соответственно, такие пациенты могут раньше приступить к специальному противоопухолевому лечению", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения Ярославской области Руслана Саитгареева.

В облправительстве уточнили, что на месте нового отделения ранее располагались реанимация и операционный блок.

Капитальный ремонт помещения обошелся в 3 млн рублей, на эти деньги заменили системы электро- и водоснабжения, провели отделочные работы, установили сантехнику, дверные блоки, вытяжной шкаф, закупили медицинский инвентарь, матрасы, подушки.