Власти Крыма: 50 тыс. человек переехали из Украины на полуостров за пять лет

13.11.19 12:05

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Порядка 170 тысяч человек переехали в Крым после воссоединения полуострова с Россией, включая 50 тысяч - из Украины, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

"За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехало порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали из Украины, а уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, еще 80 тысяч уехали в другие регионы РФ", - сказал он в среду на встрече с группой иностранных журналистов, которые приехали в Крым 12 ноября.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

В Крыму проживают 1,9 млн человек.