|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.11.19 12:05
Власти Крыма: 50 тыс. человек переехали из Украины на полуостров за пять лет
"За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехало порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали из Украины, а уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, еще 80 тысяч уехали в другие регионы РФ", - сказал он в среду на встрече с группой иностранных журналистов, которые приехали в Крым 12 ноября.
Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.
В Крыму проживают 1,9 млн человек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket